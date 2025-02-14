Her dört İsrailliden biri, 2024'te ülkesini terk etmeyi düşündü

İsrail'de yapılan bir araştırma, 2024 yılı içerisinde ülkeden ayrılmayı düşünen İsraillilerin oranının yaklaşık dörtte bir olduğunu ortaya koydu. Ruppin Akademik Merkezi'nin gerçekleştirdiği araştırma, güvenlik sorunlarının artması nedeniyle göç etmeyi düşünenlerin çoğunlukla kişisel güvenlik endişeleriyle hareket ettiklerini gösterdi. Araştırmaya katılanların yüzde 31'i, güvenlik durumunun, İsrail'den ayrılma düşüncelerindeki en büyük etken olduğunu belirtti.

2 yılda yüzde 6 artış

Geçtiğimiz yıl yapılan araştırmalarla kıyaslandığında, ülkeden ayrılmayı düşünenlerin oranı artmış durumda. 2022'de bu oran sadece yüzde 18 iken, 2024'te yüzde 24'e çıktı. Ülkeyi terk etmeyi düşünenlerin yüzde 46'sı, bu düşünceye olumsuz bakıyor. Araştırmada ayrıca, İsraillilerin yüzde 31'inin güvenlik endişeleri nedeniyle, yüzde 28'inin ise ekonomik zorluklar nedeniyle göç etmeyi düşündüğü vurgulandı.

İsraillilerin üçte biri çeşitli sebeplerle ülkeyi terk etmeyi düşünürken, kalanların yüzde 40'ı, İsrail’de kalmalarının temel sebebinin "Yahudi halkının ulusal vatanı" olmasına inandığını söyledi. Ailevi sebepler de bazı kişiler için kalma kararını etkileyen faktörler arasında yer alıyor.