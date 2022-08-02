Her gün bir geminin Odesa'dan çıkması bekleniyor

Tahıl koridoru anlaşması kapsamında ilk geminin dün Odesa'dan ayrılmasından sonra üst düzey Türk yetkili, tahıl koridoru anlaşması devrede olduğu sürece neredeyse her gün bir tahıl gemisinin Ukrayna limanlarından çıkmasını beklediklerini söyledi.

Refinitiv Eikon verilerine göre, Lübnan'a 26,527 ton mısır taşıyan Razoni isimli gemi, dün gece TSİ 21.00 sularında Tuna deltası hizasında bulunuyordu. Gece yarısında İstanbul'un kuzeyindeki demirleme alanına gelmesi beklenen Razoni yarın Türk karasularında denetimden geçecek.

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlayan işgali sonucu dünyanın başlıca hububat üreticilerinden Ukrayna'nın ihracatı durma noktasına gelmişti. Arzdaki daralma sonucu yükselen tahıl fiyatları yoksul ülkeler başta olmak üzere dünya genelinde sorun yarattı.

Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in arabuluculuğu ile Rusya ve Ukrayna arasında tahıl koridoru anlaşması iki hafta önce imzalandı.

Üst düzey bir Türk yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada, Odesa ve anlaşma kapsamındaki diğer iki Ukrayna limanına atıfta bulunarak, "Her gün bir geminin Odesa'dan çıkması yönünde bir plan var. Bir terslik olmazsa bir süre her gün bir gemi ile oradan ihracat yapılacak" dedi.

Ukrayna: Günde 3 gemi ile sınırlı olacak

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, Razoni'nin ayrılışının "teknik sorunlar" nedeniyle birkaç gün geciktiğini ancak bu sorunların şimdi çözüldüğünü ve Türkiye'nin güvenli geçiş koridorunun sorunsuz ilerlemesini beklediğini ifade etti.

Rus, Türk, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler yetkililerinin bulunduğu Müşterek Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Tuğamiral Özcan Altunbulak, geminin deniz koşulları nedeniyle bu gece yarısı İstanbul'un kuzeyinde ayrılmış demirleme yerine varmış olacağını ifade ederek, "Gerekli işlemler sonrasında Razoni isimli gemiye, Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna, BM temsilcilerinden oluşan bir heyetle, denetim icra edilecek ve denetleme neticesine göre gemi yoluna devam edecektir" dedi.

Ukrayna Altyapı Bakanlığı da sevkiyatın şimdilik günde üç gemi ile sınırlı olacağını açıkladı. Aynı zamanda aylık ihraç edilecek tahıl miktarı da 3 milyon tonu geçmeyecek. İlerleyen süreçte gemi ve toplam tahıl miktarının aşama aşama arttırılması öngörülüyor.