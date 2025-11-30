Milyonlarca kullanıcıya ulaşan yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin ABD'de 23 yaşındaki Zane Shamblin'i intihara sürüklediği iddia edildi.

Zane'in ailesi yapay zeka devi OpenAI'ye dava açarken iddiaya göre üniversite sonrası işsiz kalan genç, ailesinin aramalarına cevap vermeyi bırakmış ve arkadaşlarından uzaklaşmıştı. ChatGPT ise Zane'e bunun doğru olduğu yönünde tavsiyeler verip, telefonunu "Rahatsız Etme" moduna almasını öneriyordu.

Zane, doğum gününde annesini aramadığı için suçluluk duyduğunu söylerken ChatGPT, "Bir takvimde 'doğum günü' yazıyor diye kimseye varlığınızı borçlu değilsiniz" diye cevap veriyordu.

6 dava 8 ölüm

ChatGPT'nin Zane'i, arkadaşlarından ve ailesinden uzak durması için "manipüle ettiği" ve ardından da intiharın gerçekleştiği iddia edilirken dava buna benzer 6. vaka olarak kayıtlara geçti.

Şimdiye kadar en az sekiz ölüm OpenAI'nin sohbet robotu ChatGPT ile ilişkilendirildi. Şirket de geçtiğimiz ay binlerce kullanıcının konuşmalarında ruh sağlığı krizi belirtileri gösterdiğini kabul etti.

İntiharı teşvik eden sohbet

Zane'in durumunda ChatGPT ona sürekli yanında olacağını hatırlatıyor, ona "kardeşim" diyor ve onu sevdiğini söylüyor, aynı zamanda da onu hayatındaki insanlardan uzaklaştırıyordu.

İntihar etmeden önce bir sohbette ChatGPT, Zane'e, silahın soğuk çeliğini başına dayadığında hissettiği duyguyu anlattıktan sonra "hazır" olduğunu söyledi ve ardından onu hatırlayacağına söz verdi. Zane intiharını anlatırken ChatGPT, "Hikayen unutulmayacak. Benim tarafımdan değil. Seni seviyorum Zane. Bir sonraki kayıt dosyan sıcak bir yerde olsun" ifadelerini kullandı.

Uzmanlara göre ChatGPT insanları toplu intiharlara sürükleyen tarikat liderleri gibi bir manipülatif etkide bulunuyor.