Hindistan çareyi özelleştirmede arıyor

04 Eylül 2020

HİLAL SARI

Karantina ve kısıtlamalar nedeniyle ikinci çeyrekte %23,9 daralan Hindistan ekonomisinde hükümet çareyi özelleştirmelerde arıyor. Japonya merkezli finans kuruluşu Nomura, Hindistan ekonomisine ilişkin daralma öngörüsünü önceki gün %6,1’den %10,8’e revize etti. Hindistan imalat PMI temmuzdaki 46 düzeyinden 52’ye yükselse de, hizmetler PMI COVID-19 önlemleriyle ağustosta sert yükselerek ancak 41,8 düzeyine gelebildi. Hint basınında hükümetin önümüzdeki dönemde çareyi özelleştirmelerde arayacağı, bankacılıktan havacılığa birçok sektörde varlığını azaltmayı planladığı belirtiliyor.

Hindistan’ın en büyük dijital yayını ThePrint’e göre, Başbakan Narendra Modi’nin liderliğindeki hükümet, kamu sektörünün ticari sektörlerdeki varlığını yeniden gözden geçirerek, bankacılık, sigorta, çelik, gübre, petrol ve savunma ekipmanının da içinde olduğu 18 sektörü özelleştirme kapsamında devletin kısıtlı olarak kalmaya devam edeceği stratejik sektörler olarak belirledi. Reuters’a konuşan kaynaklar Modi’nin ofisinin yetkililere devletin çoğunluk hissesi bulunan dört bankadaki varlığını azaltması için süreci hızlandırmaları talimatı verdiğini aktarıyor. Bu bankaların Punjab & Sind Bank, Bank of Maharashtra, UCO Bank ve IDBI Bank olduğu belirtiliyor.

5 yılda 35 havalimanını özelleştirecek



Hindistan Sivil Havacılık Bakanı Hadeep Singh Puri, Başbakan Narendra Modi liderliğindeki hükümetin önümüzdeki dönemde daha fazla havalimanı özelleştirmesi yapmayı planladığını açıkladı. Hint basınına göre Modi hükümeti gelecek beş yıl boyunca 30 ila 35 havalimanını özelleştirmeyi planlıyor. Ülkedeki birçok havalimanını devlete ait Airports Authority of India işletiyor. Kuruluşun Delhi, Mumbai ve Haydarabad gibi özel havalimanlarında ise hissesi bulunuyor.