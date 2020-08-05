Hindistan Çin uygulamalarını yasaklamaya devam ediyor
Hindistan hükümeti Apple ve android sanal mağazalarında Çin uygulamalarını kaldırmaya devam ediyor.
Hindistan hükümetinden kıdemli bir yetkili, hükümetin Çin menşeli uygulamaları hakkındaki politikasına devam edeceğini açıkladı ve ekledi, "Yasaklanan uygulamalar farklı isimlerle yeniden sanal mağazalara girmeye çalışırsa daha farklı önlemler alınacak."
Hindistan ve Çin ilişkileri Himalayalarda yer alan Ladakh bölgesi sebebiyle gerilirken, Hindistan Bilgi Teknolojileri Bakanlığı Çin menşeli 59 uygulamayı ülkenin sanal mağazalarından kaldırdı.