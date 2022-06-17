Hindistan, gelecek sezon şeker ihracatına kısıtlama getirebilir

Hindistan'ın ülke içindeki fiyat artışlarını önlemek ve ülkedeki arzı artırmak için şeker ihracatına Ekim'den itibaren üst üste ikinci pazarlama yılında da kısıtlama getirmesi bekleniyor.

Dünyanın en büyük şeker üreticisi ve ikinci büyük ihracatçısı olan Hindistan, sektör ve hükümet kaynaklarının verdiği bilgiye göre şeker ihracatını 2022-2023 Ekim-Eylül sezonu için 6 ile 7 milyon ton seviyesinde sınırlandırabilir.

Hindistan bu kararı alırsa Ekim'den itibaren ihraç edilecek toplam şeker miktarı bir önceki döneme göre yaklaşık üçte bir azalmış olacak.

Hindistan içinde bulunduğumuz sezonda şeker ihracatını 10 milyon ton seviyesinde sınırlamıştı.

Hükümet sözcüsü konuya ilişkin sorulara henüz yanıt vermedi.

İşlemciler ihracatın kısıtlanması halinde şu anda beş buçuk yılın zirvesinde olan beyaz şeker fiyatlarının daha da yükselecebileceğini ifade ettiler.