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Hindistan Genelkurmay Başkanı Rawat, helikopter kazasında hayatını kaybetti

Hindistan Genelkurmay Başkanı Rawat ve eşi ile birlikte düşen helikopterde bulunan diğer 11 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Hindistan Güvenlik personeli, Rawat'ın Yeni Delhi'deki evinin girişinin dışında nöbet tutuyor.
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Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ın helikopter kazasında öldüğü bildirildi.

Hindistan Hava Kuvvetleri, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat, eşi Madhulika Rawat ve helikopterde bulunan diğer 11 kişinin talihsiz kazada hayatını kaybettiği belirtildi.

Rawat ve eşinin de aralarında olduğu 14 kişiyi taşıyan askeri helikopterin Tamil Nadu eyaletinde düştüğü bildirilmişti.

 

Hindistan Genelkurmay Başkanı Rawat’ın bulunduğu helikopter düştüHindistan Genelkurmay Başkanı Rawat’ın bulunduğu helikopter düştüDünya

 