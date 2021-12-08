Hindistan Genelkurmay Başkanı Rawat’ın bulunduğu helikopter düştü
Hindistan Genelkurmay Başkanı Rawat, eşi, bazı aile üyeleri ve askeri personelleri taşıyan helikopter, Hindistan’ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletindeki Ooty şehri yakınlarına düştü.
Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ın da olduğu yaklaşık 14 kişiyi taşıyan askeri helikopterin Tamil Nadu eyaletinde düştüğü duyuruldu.
Indian Express’in haberine göre, Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat, eşi, bazı aile üyeleri ve askeri personelleri taşıyan helikopter, Hindistan’ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletindeki Ooty şehri yakınlarına düştü.
Bölgedeki kaynaklar, kazada yaralanan en az üç kişinin yakındaki hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
Hindistan Hava Kuvvetleri, Genelkurmay Başkanı Rawat’ın kazada yaralanıp yaralanmadığına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.