Hindistan konteyner üretimine giriyor

COVID-19 salgınının başlangıcından yaklaşık bir yıl sonra küresel ticaretin arz-talep dengesindeki dalgalanmalar devam ederken, ekonomisi ağırlıklı olarak ihracata dayalı ülkeler, konteyner krizinde üretim yarışına giriyor. Asya’nın beşinci en büyük ekonomisi Hindistan, konteyner üretimi için kollarını sıvıyor.

2021’in ilk aylarında konteyner darboğazı navlun bedellerini yüzde 300 arttırmıştı. Söz konusu arz sıkıntısı, konteyner üretim sektörün yüzde 95’ini elinde tutan Çin’in yanı sıra diğer ülkelerin de farklı önlemler almasına yol açıyor. Türkiye’nin de gündeminde olan konteyner üretimi için Hindistan harekete geçti. Küresel aşılamanın başlaması ve kısıtlamaların hafifletilmesiyle ihracatını ocak ayında yüzde 6,16 artıran Hindistan, ülkede konteyner üretimini teşvik ederek hem kendi arz sıkıntısını çözmeyi hem de sektörde Çin’e rakip olmaya hazırlanıyor.

Konteyner komitesi kuruyor

Yerel konteyner üretimine devlet destekleri de açıklanan Hindistan’da İhracat Örgütleri Federasyonu Direktörü Ajay Sahai, “ihracatı artırmak ve ithalatı azaltmanın amaçlandığı bu dönemde konteyner krizine en kısa sürede çözüm bulunması gerektiğini” söylüyor. Hindistan Limanlar, Nakliye ve Su Yolları Bakanlığı, yerel konteyner üretiminin ekonomik etkilerini incelemek için Gujarat eyaletinde yer alan Bhavnagar bölgesinde bir komite kurdu.

Devlete ait demiryolu şirketi Indian Railways ise limanlardaki boş konteynerleri Delhi gibi yurtiçi lokasyonlara ücretsiz taşıyarak ülkenin konteyner krizine alternatif çözümler getiriyor. Geçen yıl en az iki kez bu taşımaları bedava yapan demiryolu şirketi, yüzde 25’lik indirimini mart sonrasına uzatmayı planlıyor.

Concor, 8 binlik konteyner ihtiyacını yerelde üretecek

Hindistan Demiryolları Bakanı Piyush Goyal’ın Hindistan endüstrisi için büyük önem taşıyan lojistik sektörü için konteyner üretilmesi çağrısı yaparken, devlete bağlı konteyner ağı işleten Container Corporation of India (Concor), Çin’e bağımlı olmaktan çıkacağını ve yerel üretilmiş konteynerlerden her yıl 8 bin tane alarak konteyner ihtiyacını yerel üretimle karşılayacağını açıkladı. Şirketin mevcutta da 23 bini son üç yılda alınmış 37 binden fazla ISO konteyneri bulunuyor. Concor Yönetim Kurulu Başkanı Kalyana Rama, geçen hafta katıldığı bir toplantıda mevcut durumda Hindistan’ın yeterli üretim kapasitesi olmadığını ve bu yüzden konteynerlerin ithal edildiğini ancak “Made in India” girişimi kapsamında Hindistan’ı “konteynerlerin üretim merkezi” haline getirmek istediklerini söylüyor. Bu kapsamda bin konteyner üretimini Bharat Heavy Electricals (BHEL) ve Braithwaite’e emanet etti. Rama, söz konusu şirketlerin prototipler üzerinde çalıştığını ve gelecek ay sonuçların alınmaya başlayabileceğini söyledi.

Asya’da alternatif çözümler geliştiriliyor

Asya’nın önde gelen ihracatçıları küresel ticareti sekteye uğratan konteyner krizini çözmek için çeşitli önlemler almaya başladı. Daha önce hiç görülmemiş bir uygulama olan konteyner rezervasyon sistemleri Çin’den başlayarak tüm dünyada devreye girdi ve özellikle devletin lojistik şirketlerindeki payının yüksek olduğu Asya’da konteyner krizine ilişkin kararlar sadece iş dünyası değil siyasetçiler tarafından da yakından takip ediliyor. Konteyner krizine ilk önlem, geçen nisan ayında Avrupa-Çin rotasında boş konteyner nakliyelerinde gümrük vergilerini düşüren UTLC Eurasian Rail Alliance’dan gelmişti. Güney Kore yerel üreticilere destek olmak için Trans-Pasifik rotasına ek dokuz gemi gönderdi. Çin hükümetine bağlı Cosco Shipping Heavy Industry tersanesi ise yeni inşa edilen bir kağıt taşıma aracını konteynerleri taşımak için görevlendirdi.