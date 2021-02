Hindistan özelleştirmelerle 5 trilyon dolara ulaşacak

Deniz KILINÇ

İş dünyası liderleri, Hindistan hükümetinin 1 Nisan’da başlayacak yeni mali yıldaki özelleşme planının ülke ekonomisini 5 trilyon dolara taşımasını bekliyor. Havalimanı ve bankaların söz konusu özelleşme rotasının göbeğinde olduğu belirtilirken, Hint hükümetinin söz konusu adımını bazı analistler olumlu olarak değerlendiriliyor. Öte yandan aralarında banka sendikalarının olduğu bir grup ise Hindistan Cumhurbaşkanı Narendra Modi’yi Hindistan’ı satılığa çıkarmakla suçluyor.

En az 6 havalimanı ve 3 banka özelleşiyor

Hindistan’ın 5 trilyon dolarlık bir ekonomi yolundaki özelleştirme çabaları kapsamında Hindistan Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman bütçe açıklamasında hükümetin Hindistan Havalimanları Otoritesi (AAI) tarafından işletilen bazı havalimanlarını özelleştireceğini açıkladı. Sivil Havacılık Bakanlığı Sekreteri Pradeep Singh Kharola da, AAI’nın nisan ayında altı ila on havalimanının özelleştirme sürecinin başlayacağını duyurdu. AAI Yönetim Kurulu Başkanı Anuj Agarwal, AAI’nın 2021-2022’deki sermaye harcamaları gereksinimleri için bankaların 3 milyar dolara yakın para harcayacağını belirtti ve ayrıca AAI’nın Hindistan’ın önde gelen holdinglerinden Adani Group’un Mumbai Havalimanı’nı satın almak için verdiği teklifi kabul ettiğini söyledi.

Maliye Bakanı Sitharaman ayrıca Hindistan hükümetinin gelecek mali yılda Industrial Development Bank of India (IDBI) ve diğer iki devlet bankasının özelleştirileceğini söyledi. Analistler, IDBI’nin yanında geçen yıl Hindistan’daki dev banka birleşmesine dahil olmayan altı bankadan Punjab&Sid Bank ve Bank of Maharashtra’nın özelleştirmeye gidecek iki banka olmasını bekliyor. Geçen son birkaç yılda hükümetten yüksek miktarlarda kamu sermayesi desteği alan Bank of Maharashtra’nın 2020’nin üçüncü çeyreğinde batık kredilerinin toplam varlıklarına oranı yüzde 7,69, Punjab&Sind Bank’ta ise bu oran yüzde 5,87 olmuştu. Hindistan merkezli bağımsız kredi derecelendirme kuruluşu ICRA Limited finansal derecelendirme sektör yetkilisi Anil Gupta, geçen yılki birleşmeye dahil olmayan Indian Overseas Bank, Central Bank ve UCO Bank’in zayıf yatırım talebi nedeniyle özelleştirme teklifi almalarının düşük bir ihtimal olduğu görüşünde. Gupta, “Hükümet ayrıca büyüklüğü sebebiyle Bank of India’ya da özelleştirme teklif etmeyecektir” diye konuştu.

GSYH’nin yüzde 0,8’ine denk

Londra merkezli doğal kaynak şirketi Vedanta Resources kurucusu Anil Agarwal, hükümetin bu adımının “insanların Hindistan’a yatırım yapmaları için harika bir fırsat sunduğu” yorumunu yaptı. Agarwal, “Bu adım kesinlikle ülkeyi 5 trilyon dolarlık bir ekonomi statüsüne taşıyacak” dedi. Deutsche Bank Baş Ekonomisti Kaushik Das ise, Hindistan hükümetinin gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 0,8’ine denk gelen özelleştirme planının beklentilerin altında geldiğini belirterek, bu kararı “ihtiyatlı bir strateji” olarak tanımladı. Das, mevcut mali yılda olduğu gibi, yatırımda büyük bir eksikliğin "mali aritmetiği tehlikeye atabileceğini ve piyasalar tarafından ısrarla fiyatlandırılan sağlıksız bir belirsizlik primine yol açabileceğini" belirtti.