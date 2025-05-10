Hindistan-Pakistan geriliminde son durum: İki ülke birbirini hava üslerine füze atmakla suçluyor

Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimde yeni bir perde açıldı. İki ülke, bu kez birbirlerini hava üslerine füze saldırısı gerçekleştirmekle itham etti.

Hindistan'ın geçen ay Keşmir’de meydana gelen militan saldırısına yanıt olarak 6 Mayıs günü Pakistan'a saldırı düzenlemesinin ardından tansiyon iyice yükselmişti.

Karşılıklı saldırılar devam ediyor

Hindistan ordusu, Pakistan'ın 3 havalimanını füzelerle hedef almıştı. Pakistan ordusu tarafından bugün yapılan açıklamada ise Hindistan'ın saldırılarına karşılık verdiğini bildirdi.

Hindistan'daki Surat Garh, Sirsa, Bathinda ve Akhnoor havalimanlarının hedef alındığını aktarılan açıklamada, saldırıda Hindistan'a ait S-400 hava savunma sisteminin de Pakistan Hava Kuvvetlerine ait J-17 savaş uçağıyla hipersonik füzeyle imha edildiği kaydedildi. Delhi yönetimi ise bu iddiaları reddeti.

"İHA ve SİHA tespit ettik"

Pakistan Ordusu yapılan başka bir açıklamada da, Hindistan'ın Pencap eyaletinden 6 balistik füze fırlattığını ve bunlardan 5'inin eyaletin Amritsar kentine isabet ettiğini belirtti.

Hindistan Savunma Bakanlığı ise Pakistan sınırına yakın 26 noktada insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insanız hava araçları (SİHA) tespit edildiğini açıkladı.