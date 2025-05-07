Hindistan-Pakistan gerilimine küresel itidal çağrısı

Hindistan’ın Pakistan’a yönelik saldırıları sonrası tırmanan gerilim, nükleer çatışma endişelerini artırdı. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere birçok ülke lideri taraflara itidal çağrısı yaparak, diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan askeri tırmanış nedeniyle derin endişe duyduklarını ifade ederek, "Dünya, Hindistan ve Pakistan arasında bir askeri çatışmayı göze alamaz. Tarafları itidale ve diplomatik çözüme davet ediyoruz" dedi.

Washington: Gerilimi yakından izliyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, yaşananları “üzücü ve utanç verici” olarak nitelendirirken, geçmişteki çatışmalara atıfta bulunarak krizin hızlı bir şekilde sonlanmasını umut ettiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Güney Asya’daki durumu yakından izlediklerini ve taraflarla diplomatik temasların sürdüğünü kaydetti.

Fransa: Siviller korunmalı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, her iki ülkeye de gerilimi artırmaktan kaçınmaları ve sivillerin korunmasına öncelik vermeleri yönünde çağrıda bulunarak, "Hindistan’ın güvenlik hassasiyetlerini anlıyoruz ancak tansiyonun yükselmesi hiçbir ülkenin yararına değildir" ifadesini kullandı.

Japonya: "Daha fazla misilleme endişe verici"

Japonya Başbakanlık Kabine Baş Sekreteri Yoshimasa Hayashi, mevcut durumun daha fazla misillemeye ve tam ölçekli bir askeri çatışmaya dönüşmesinden duyulan endişeyi dile getirdi ve taraflara diyalog ve istikrar çağrısı yaptı.

Çin: Seyahat uyarısı ve diplomatik temkin

Çin Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına Keşmir bölgesinden uzak durma çağrısı yaparken, her iki ülkeyi de "durumu daha karmaşık hale getirecek adımlardan kaçınmaya" davet etti. Pekin yönetimi, gelişmeleri yakından izlediklerini bildirdi.

Rusya: Siyasi çözüm mümkün

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Hindistan ve Pakistan’a itidal çağrısı yaparak, farklılıkların siyasi ve diplomatik yollarla çözülebileceğini vurguladı. Moskova, tarafların doğrudan diyalog kurmasını desteklediğini ifade etti.

Birleşik Krallık: Diplomatik arabuluculuğa hazırız

Birleşik Krallık Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds, hem Hindistan hem Pakistan’a destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Körfez ülkeleri de devrede

Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri, bölgede artan gerilimden endişe duyduklarını belirterek taraflara sükûnet ve diplomatik çözüm çağrısında bulundu. BAE Başbakan Yardımcısı Abdullah bin Zayed Al Nahyan, doğrudan askeri çatışmadan kaçınılması gerektiğini vurguladı.