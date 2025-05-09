Hindistan: Pakistan'ın askeri eylemlerine 'çok sert' yanıt verilecek

Yeni Delhi’de düzenlenen 20. Hindistan-İran Ortak Komisyon Toplantısı sırasında İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüşmesinde konuşan Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Pakistan’ın askeri saldırılarına karşı çok sert karşılık verileceğini açıkladı.

The Hindu'nun haberine göre Jaishankar, Erakçi’nin ziyaretinin, Hindistan’ın Pahalgam’da düzenlenen ve 26 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına yanıt verdiği döneme denk geldiğini hatırlattı. Jaishankar, bu saldırının Hindistan'ı sınır ötesindeki terör altyapılarını hedef almaya zorladığını ifade etti.

İslamabad yönetimine açık mesaj veren Jaishankar, “Tepkimiz hedef odaklı ve ölçülüydü. Durumu tırmandırmak istemiyoruz. Ancak Pakistan’dan bize karşı askeri saldırılar olursa, bunlara çok sert bir yanıt verilecek. Bu konuda şüphe olmasın” dedi.

Füze saldırısı: 31 ölü, 57 yaralı

Hindistan, 6 Mayıs’ta Pakistan topraklarına ve Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi. Bu saldırının, 22 Nisan’da Pahalgam’da düzenlenen ve 26 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya misilleme olduğu açıklandı.

Hint ordusu, "terör yapılanması" olarak tanımladığı 9 hedefin vurulduğunu duyurdu. Ancak Pakistan, saldırılarda sivillere ait 6 bölgenin hedef alındığını, 31 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 57 kişinin yaralandığını bildirdi.

Pakistan ordusu ayrıca, saldırı sırasında 5 Hint savaş uçağını düşürdüğünü ve 8 Mayıs’ta Hindistan’a ait 25 Harop SİHA’sını etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Hindistan tarafından ise bu iddiaları doğrulayacak bir açıklama bulunmuyor.