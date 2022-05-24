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Hindistan şeker ihracatını kısıtlamayı planlıyor

Hindistan ülke içindeki fiyat artışlarını önlemek için altı yıldır ilk kez şeker ihracatını kısıtlamayı planlıyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Reuters
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Hindistan ülke içindeki fiyat artışlarını önlemek için altı yıldır ilk kez şeker ihracatını kısıtlamayı planlıyor.

Hükümet kaynağının yaptığı açıklamaya göre Hindistan bu sezon şeker ihracatını 10 milyon tonla sınırlandırabilir.

Hindistan, dünyanın en büyük şeker üreticisi ve Brezilya'dan sonra en büyük ikinci şeker ihracatçısı konumunda bulunuyor.