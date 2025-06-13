Hindistan uçağı neden düştü? 265 kişinin ölümünü kara kutu aydınlatacak!

Hindistan'da 232'si yolcusu ve 12 mürettebatı ile toplam 244 kişiyi taşıyan yolcu uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra yerleşim yerine düşmüştü.

Can kaybı artabilir

Uçaktan sadece 1 kişi sağ olarak çıkarken, uçağın düştüğü yerde de 24 kişi hayatını kaybetti. Böylece uçak kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 265'e çıktı. Ancak yerdeki can kaybının daha fazla olduğu ve enkaz kaldırıldıkça sayının artacağı düşünülüyor.

Hindistan uçağı neden düştü?

Ahmedabad-Londra seferini gerçekleştiren Boeing 787-8 Dreamliner modeli uçağın kalkıştan 1 dakika sonra sinyal kestiği ve bunun ardından da düştüğü biliniyor. "Hindistan uçağı neden düştü" sorusu ise bugün bulunan karar kutunun incelenmesinin ardından netlik kazanacak.

Boeing 787‑8 Dreamliner güvenirliliği sorgulanıyor

Boeing 787‑8 Dreamliner, Air India'ya 2014'te teslim edilmişti ve yaklaşık 11 yıldır kullanılıyordu. Uçağın kalkışı sırasında iniş takımları ve kanat flaplarında sorun yaşandığı iddia edilirken, bu durumun da kaza öncesi dengesizliğe yol açtığı düşünülüyor.

Kaza sonrası teknik sorunları nedeniyle Boeing 787‑8 Dreamliner'ın da güvenilirliği tartışma yarattı.

Öte yandan kazanın araştırılması için, İngiltere'den, ABD'den ve Boeing'den uzmanların katıldığı bir komisyon oluşturuldu.