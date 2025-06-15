Hindistan, uçak kazasının ardından tüm 'Boeing 787'lere inceleme başlattı
Hindistan’da 12 Haziran’da yaşanan ve 242 yolcunun ölümü ile sonuçlanan uçak kazasının ardından, ülkedeki tüm "Boeing 787" tipi uçaklar için inceleme başlatıldı.
Gucerat eyaletindeki Ahmedabad havalimanı yakınında yere çakılan ve yerleşim alanına düşen uçağın ardından Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığı hareke geçti. Bakanlık, ülkedeki bütün "Boeing 787" tipi uçaklar hakkında incelenme başlatıldığını açıkaldı.
Öte yandan, Sivil Havacılık Bakanı Ram Mohan Naidu, kazada hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
Hindistan'da 242 kişinin bulunduğu uçak düştü
Ahmedabad'daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan Londra Gatwick Havalimanı'na giden yolcu uçağı, 12 Haziran'da kalkıştan kısa süre sonra Meghani Nagar yerleşim yerinde düşmüştü.
Air India hava yolu şirketi, "Air India 171" uçağında 242 yolcu ve mürettebatın bulunduğunu, yolculardan 169'unun Hindistan, 53'ünün İngiltere, 1'inin Kanada ve 7'sinin Portekiz vatandaşı olduğunu açıklamıştı. Şirket, uçaktaki 241 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtulan tek kişinin tedavi altında olduğunu teyit etmişti.
Uçağın asistan doktorların kaldığı yurt binasına çarpması sonucu yerde de can kaybı yaşanmış, kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 270'e yükselmişti.
Henzü uçağın düşme nedeni belirlenemezken, Sivil Havacılık Bakanı Ram Mohan Naidu olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirmişti.