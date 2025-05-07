Hindistan ve Pakistan adım adım savaşa gidiyor! BM, "Dünya bunu kaldıramaz" diyerek uyardı

Hindistan ve Pakistan arasında uzun süredir devam eden gerilim, 22 Nisan'da Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'de 26 turistin öldürülmesi ile başka bir boyuta taşınmıştı.

26 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı

Hindistan Pakistan'ın Keşmir sınırında terörist yetiştirdiğini iddia ederek dün bölgedeki terör hedeflerine yönelik Sindoor Operasyonu'nu başlattı. Toplam 9 noktanın hedef alındığı saldırılarda ilk belirlemelere göre 26 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

Nükleer silaha sahip iki ülke arasında gerilimin büyüyeceği endişesi artarken, dakika dakika son gelişmeler takip ediliyor...

08:53 Pakistan, Hindistan'ın füze saldırılarında ölü sayısının 26'ya yaralı sayısının 35'e yükseldiğini bildirdi.

07:57 Pakistan'ın Lahor kenti yakınlarında bulunan Muridke'de, Hindistan saldırısı sonucu hasar gören sağlık ve eğitim kompleksindeki caminin yakınında askerler güvenlik önlemi aldı.

06:38 Hindistan'ın Pakistan'da saldırısının ardından Amritsar havaalanı çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

06:37 Pakistan'ın başkenti İslamabad'da saldırı sonrası eğitime ara verildi. Hindistan'ın da Pakistan sınırı yakınındaki Amritsar kentinde eğitime ara verildi.

04:32 Pakistan, BM makamlarını Hindistan'ın saldırganlığıyla ilgili bilgilendirdiğini duyurdu

03:38 Pakistan güvenlik kaynakları Hindistan'a ait 5 savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı.

02:06 Güvenlik ensişesiyle THY İstanbul-İslamabad ve Pegasus Havayolları'nın İstanbul-Karaçi uçakları İstanbul'a geri döndü.

01:45 Pakistan ordusu, saldırıya kendi seçtikleri yer ve zamanda cevap vereceğini bildirerek, "Bu provokasyon cevapsız kalmayacaktır" ifadelerini kullandı.

01:33 Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Hindistan'ın Pakistan'ın egemenliğini, BM şartını ve uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini ve bölgesel barışı tehlikeye attığını vurguladı.

01:15 Pakistan güvenlik kaynakları, Pakistan ordusunun, Hindistan'ın füze saldırılarına karşılık bu ülkenin 2 savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi.

01:12 BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hindistan'ın Pakistan'a yönelik saldırısından derin endişe duyduğunu belirterek, azami itidal çağrısında bulundu. "Dünya, Hindistan ve Pakistan arasında askeri bir çatışmayı kaldıramaz" ifadelerini kullandı.



00:51 Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile Pakistan ve Hindistan arasındaki son gelişmeleri görüştü.

00:41 Pakistan Başbakanı Şerif, "Pakistan, Hindistan tarafından dayatılan bu savaş eylemine uygun bir cevap verme hakkına sahiptir ve uygun bir cevap verilmektedir" açıklamasında bulundu.



00:27 ABD Başkanı Trump, Hindistan ve Pakistan arasında başlayan çatışma için, “Ben sadece bunun çok çabuk sona ermesini umuyorum" dedi.

00:09 Pakistan, Hindistan'ın saldırılarına kendi belirledikleri yer ve zamanda karşılık vereceklerini bildirdi.

23:36 Hemen ardından Hindistan ordusu, Pakistan ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesindeki "hedeflere" karşı askeri operasyon başlattığını açıkladı. 9 bölgenin hedef alındığı belirtilen açıklamada, "Pakistan askeri tesislerinin hedef alınmadığı" savunuldu. Açıklamada, Pahalgam'daki saldırı sonrasında bu adımların atıldığı ve "sorumlulardan hesap sorulacağı" ifade edildi.

23:27 Pakistan ordusu, Hindistan'ın bir süre önce Pakistan'a füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.