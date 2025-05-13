Hindistan ve Pakistan'dan ateşkesi sürdürme kararı

Hindistan ile Pakistan arasında son haftalarda artan gerilim sonrası taraflar, tansiyonu düşürmek için yeni bir adım attı. Hindistan ordusundan Korgeneral Rajiv Ghai ile Pakistan ordusundan Tümgeneral Kashif Chaudhry, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde ateşkesin korunması ve saldırgan eylemlerden kaçınılması konusunda uzlaştı.

Görüşmeye ilişkin açıklama, Hindistan ordusu tarafından yapıldı. Açıklamada, iki tarafın ayrıca sınır hattı ve çevresindeki bölgelerdeki asker sayısının azaltılmasını değerlendirme konusunda da anlaştığı belirtildi.

Uçuşlar yeniden başladı

Cammu Keşmir bölgesindeki çatışmalar nedeniyle bir süredir kapalı olan Hindistan’ın kuzey ve batısındaki 32 havalimanında ise uçuşlar yeniden başladı. Bölgedeki normalleşme adımları, ateşkesin sürdürülebilirliği açısından önemli görülüyor.

Gerilimin geçmişi

Hindistan, 22 Nisan’da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldüğü terör saldırısına misilleme olarak, 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve Azad Keşmir'e füze saldırıları düzenlemişti. Bu gelişmeler, iki ülke arasında silahlı çatışmaları beraberinde getirmişti.

Gerilim, 10 Mayıs'ta ABD'nin arabuluculuğuyla ilan edilen ateşkes sonrası azalmaya başlamıştı. Son telefon görüşmesi ise ateşkesin güçlendirilmesi yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.