Hindistan'da bina çöktü: En az 90 kişi enkaz altında olabilir
Hindistan'ın finans merkezi Mumbai yakınlarında bir bina çöktü. En az 90 kişinin enkaz altında kalmış olabileceğinden endişe ediliyor.
Hindistan'ın finans merkezi Mumbai yakınlarında bir bina çöktü.
Reuters'da yer alan habere göre, Mahad kasabasında 47 daireden oluşan binanın enkazında en az 90 kişinin kalmış olabileceği bildirildi.
Binanın çökme nedeni henüz bilinemezken; yetkililer, Muson yağmurları döneminde binaların aşırı yağış karşısında zayıfladığı bu nedenle de bina çökme olaylarının çok yaygın görüldüğü bilgisini paylaştı.