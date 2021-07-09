Hindistan’da bu kez Zika kabusu

COVID-19'un Delta varyantının tüm dünyaya yayıldığı Hindistan'da, bu kez Muson yağmurlarının etkisiyle bölgedeki sivrisineklerden bulaşan Zika virüsü görüldü.

BBC’nin haberine göre, Kerala Sağlık Bakanı Veena George, Thiruvananthapuram (Trivandrum) kentinde 14 kişide Zika virüsü tespit edildiğini doğruladı. George, virüsün ilk kez, 28 Haziran'da baş ağrısı, ateş ve döküntü şikayetiyle hastaneye başvuran 24 yaşındaki hamile bir kadında görüldüğünü belirtti.

Zika virüsü, insanlara enfekte "Aedes aegypti" türü sivrisineğin sokmasıyla bulaşıyor.

Sivrisinek sokması dışında kan ve cinsel ilişki yoluyla da bulaştığı ortaya çıkan Zika virüsüne, ilk kez 1947'de Uganda'nın Zika ormanlarındaki maymunlarda rastlanmıştı.

Zika virüsünün, hamilelere bulaşması halinde, bebeklerde nörogelişimsel bozukluğu ifade eden mikrosefaliye neden olduğu düşünülüyor.

Ateş, gözlerde kızarma, kusma, döküntü, baş, kas ve eklem ağrısı gibi belirtiler gösteren hastalığın, özgün bir tedavisi ve önleyici aşısı bulunmuyor.