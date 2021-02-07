Hindistan’da buzul faciası
Halihazırda COVID-19 salgının yol açtığı kayıplar ve ekonomik krizle mücadele eden ülkede dün gerçekleşen buzul faciası Asya’nın dev ekonomisine bir darbe daha vurdu.
Hindistan’ın kuzeyinde yer alan Uttarakhand eyaletinde gerçekleşen olayda dev bir buzul kırıldı ve Raini Chak Lata köyündeki Rishiganga barajının üzerine düştü.
Eyalet Sekreteri Om Prakash’ın Reuters’a yaptığı açıklamaya göre kazada 150’ye yakın kişinin kaybolduğundan şüpheleniliyor.
Söz konusu barajın darbe almasıyla başlayan sel sebebiyle çevre bölgelerde yaşayanların evlerini boşaltması çağrısı yapılırken, federal hükümet Hindistan hava kuvvetlerinin de bölgedeki arama kurtarma çalışmaları için harekete geçtiğini açıkladı.
Uttarakhand Polis Şefi Ashok Kumar, en az iki kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken, faciada kaybolan kişilerin çoğunluğunun barajda çalışan personelden oluştuğunu söyledi.