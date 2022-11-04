Hindistan'da hava kirliliğine karşı önlem

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliğinin tehlikeli seviyeye ulaşması nedeniyle çeşitli önlemler alınıyor.

Yerel medyadaki haberlere göre, Hava Kalitesi Endeksi (AQI), 500 üzerinden 470'e kadar çıktı.

Hava kirliliğinin bu seviyeye ulaşmasına başta çevre eyaletlerde anız yakılması ve araç emisyonları gibi bazı faktörler neden oldu.

Hava kirliliği nedeniyle son günlerde puslu bir havanın hakim olduğu Delhi'de yetkililer, hava kirliliğiyle mücadele için çeşitli önlemler aldı.

Alınan önlemler kapsamında kentte bugün fabrikalar ve inşaat alanları kapatıldı, dizel araçların trafiğe çıkışına kısıtlamalar getirildi.

Delhi'nin semasını kaplayan sisi dağıtmak için de arazöz ve sis tabancaları kullanıldı.

Kent sakinlerinin yetkililere yaptığı eğitime ara verilmesi çağrısı da yanıt buldu.

Delhi'de ilkokullarda eğitime ara verildi, daha üst kademelerdeki öğrencilerin de okul kapsamındaki açık alan aktiviteleri sınırlandı.

Hükümetin açıklamasında, söz konusu bu önlemlerin, hava kirliliğin azalmasını sağlamaması durumunda gelecek hafta daha sıkı önlemler alınacağı duyuruldu.

"Nefes almada zorluk" şikayetiyle hastanelere başvuranlar oldu

Hindistan Çevre, Orman ve İklim Değişikliği Bakanı Bhupender Yadav, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Delhi'yi kimin gaz odasına çevirdiği hakkında şüphe yok." ifadesini kullanarak muhalefetin idaresindeki komşu Pencap eyaletinde anız yakımına engel olunmadığına işaret etti.

Güne sisli bir havada başlayan Delhi'de "nefes almada zorluk" gibi şikayetlerle hastanelere başvuranlar oldu.

Delhi'de AQI, dün sabah saatlerinde 408, anız yakımının yoğun olduğu saatlerde ise 426'ya yükselmişti.

2013'ten bu yana dünyadaki kirlilik artışının yaklaşık yüzde 44'ü Hindistan'da meydana geldi.