Hindistan'da infial yaratan ceset görüntüleri

Ülkede cesetlerin nehirlere ve su kaynaklarına atılmaması için katı talimatlar olmasına rağmen, koruyucu kıyafetler içinde biri koruyucu kıyafetli iki kişinin köprüden sedyede bulunan bir cesedi nehre attığı görüntüler ortaya çıktı.

İddiaya göre, 28 Mayıs'ta Balrampur semtinde biri koruma kıyafetli iki adam, Rapti nehri üzerindeki köprüde bir cesedi köprü korkuluklarından kaldırırken görüntülendi. Videoda, koruma giysili adamın cesedi ceset torbasından çıkarmaya çalıştığı görüldü.

Yetkililer cesedin gerçekten bir Covid-19 hastasına ait olduğunu ve akrabaların onu nehre attığını doğruladı. Ölen kişinin yakınları hakkında dava açılarak cenaze kendilerine teslim edildi.

Balrampur baş sağlık görevlisi VV Singh, "Ön incelemeler sonucunda hastanın 25 Mayıs'ta hastaneye kaldırıldığı ve üç gün sonra yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Kovid protokolü gereği cenaze yakınlarına teslim edildi. Yakınları cesedi nehre attı. Biz de savcılığa suç duyurusunda bulunduk." ifadesini kullandı.

Bu ayın başlarında, yüzlerce ceset Bihar ve Uttar Pradesh'in bazı bölgelerinde Ganj kıyılarına vurmuştu.