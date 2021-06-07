Hindistan'da kara mantar kabusu

Hindistan'da çoğunlukla COVID-19 hastalığından sonra görülen kara mantar, ülkede bildirimi zorunlu hastalıklar arasına alındı.



Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, bugüne kadar 28 eyaletten 28 bin 252 kişide kara mantar hastalığının görüldüğünü, bu kişilerin 24 bin 370’inin daha önce COVID-19’a yakalandığını bildirdi. Kara mantara yakalanan 17 bin 601 vakada ise diyabet geçmişi var.

Daha çok ortamdaki mantar sporlarına temasla bulaşan kara mantar, ülkenin batısındaki Maharaştra ve Gujarat eyaletlerinde yüksek sayıda görüldü. Bakan Vardhan, Maharaştra’da 6 bin 329, Gujarat’ta 5 bin 486 kara mantar vakasının kayıtlara geçtiğini belirtti.

Uzmanlar, COVID-19'u atlatanların yakalandığı ve halk arasında "kara mantar" olarak adlandırılan mukormikozun bazı durumlarda ölümcül olabileceğine dikkat çekiyor.

Hindistan'da 21 Mayıs'ta kara mantar nedeniyle 219 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.