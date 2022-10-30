Hindistan'da köprü çöktü: 60 ölü

Hint basınındaki habere göre, ülkenin batısındaki Gujarat eyaletine bağlı Morbi kasabasında üzerinde en az 400 kişinin bulunduğu bir asma köprü çöktü. Olayda, köprüdekiler Macchu nehrine düşerken, 60 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basına düşen görüntülerde, bazı kişilerin, çöken köprünün su yüzeyinde kalan kısımlarına sığındığı görüldü. Çöken köprünün kısa süre önce yapılan tamirinin ardından tekrar kullanıma açıldığı belirtiliyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, olaydan büyük üzüntü duyduğunu vurgulayarak, "Arama kurtarma ekipleri mağdurlara yardım edecek. Gujarat'taki trajedi beni endişelendirdi. Düşüncelerim ve dualarım etkilenen insanlarla." ifadelerini kullandı.

Modi ayrıca, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına yaklaşık 2 bin 430 dolar, yaralananlara ise yaklaşık 600 dolar verileceğini belirtti.