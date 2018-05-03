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Hindistan'da kum fırtınası: 74 ölü

Hindistan'daki kum fırtınasında 74 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da kum fırtınası: 74 ölü
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Hindistan'ın kuzeyini etkisi altına alan kum fırtınasında 74 kişi hayatını kaybetti.

BBC'nin haberine göre, dün Racastan ve Uttar Pradeş eyaletlerinde etkili kum fırtınası, en çok Alwar, Bharatpur ve Dholpur bölgelerini vurdu.

Evlerin yıkıldığı, ağaçların söküldüğü fırtınada 74 kişi yaşamını yitirdi.

Fırtınada bazı çiftlik hayvanlarının da telef olduğu belirtildi.

Racastan Başbakanı Vasundhara Raje, yardım çalışmaları için fırtınadan etkilenen bölgelere yetkililerin gönderildiğini söyledi.

Hindistan'ın kuzeyinde yaz aylarında sıklıkla görülen kum fırtınalarında bu denli can kaybına nadir rastlanıyor.

Kaynak: AA

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