Hindistan'da mahsur kalan 40 işçi için kritik saatler
Hindistan'da tünelin çökmesi sonucu mahsur kalan 40 işçiye borularla yemek ve oksijen temin ediliyor. Kurtarma çalışmalarına ise sondaj makinesinin hasar görmesi sonucu ara verildi.
Uttarakhanın eyaletinde 12 Kasım'da yol çalışması sırasında inşaatı süren tünelin bir kısmının çökmesi sonucu 40 işçi mahsu kalmıştı.
Çalışmaların yedinci gününde tünelin içinden gelen çatlama sesi üzerine sondaj makinesinin hasar gördüğünü tespit eden yetkililer, kurtarma çalışmasını durdurdu.
Yetkililer, çalışmaların kaldığı yerden devam edebilmesi için yeni makinelerinin bölgeye gelmesini beklediklerini aktardı.
Yolun yarısına geldiler
Afet yönetimi yetkilisi Devendra Patwal, enkaz kaldırma çalışmalarının şimdiye kadar 24 metre ilerlediğini ifade etti.
Patwal, işçilerin yaklaşık 60 metre derinlikte olduğunu tahmin ediyor.
Enkaz altındaki işçilerden bazılarında sağlık sorunlarının başladığı bildirildi.