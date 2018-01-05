Hindistan'da nüfus verilerinin çalındığı iddiası
Yetkililer, kimlik bilgilerinin internet üzerinden satıldığına dair iddiaların ardından savcılığa başvurdu.
Hindistan'da biyometrik nüfus verilerini toplamakla görevli Tekil Kimlik Otoritesi (UIDAI), basında vatandaşların kimlik bilgilerinin internet üzerinden satıldığı yönünde çıkan haberlerin ardından savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Yurttaşların kimlik bilgilerine internet üzerinden para karşılığı erişim sağlandığı haberi üzerine harekete geçen UIDAI yetkilileri, adli soruşturma başlatılması için savcılığa başvurdu.
Yetkililer, sızıntının hassas biyometrik verileri içermediğini, şifrelenmiş olarak korunan biyometrik verileri çalmaya ve sızdırmaya çalışanlara hapis ve ağır para cezaları verileceğini belirtti.
Kaynak: AA