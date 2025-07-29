Hindistan'da şok eden olay: 1 yaşındaki bebek, pitonu ısırarak öldürdü

Hindistan’ın Bihar eyaletine bağlı Batı Champaran bölgesi sıradışı bir olaya sahne oldu.

Bettiah bölgesinde yaşayan bir yaşındaki bebek, oyun oynadığı sırada 70 santimetrelik bir kobrayı ısırarak ikiye ayırdı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zehirlenme belirtisi yok

Hindustan Times'ya yer alan habere göre, bir yaşındaki bebek evinin yakınlarında oyun oynadığı sırada kımıldayan yılanı fark etti. Yılanı oyuncak zanneden bebek ağzına atarak, dişleriyle ikiye ayırdı. Kobra, bebeğin ısırığının ardından hayatını kaybetti.

Yaşananların ardından bebek, bir sağlık merkezine götürüldü. Ardından ise dah kapsamlı tedavi için başka bir sağlık kuruluşuna gönderildi.

Olayın ardından çocuk, ilk olarak birinci basamak sağlık merkezine götürüldü. Daha sonra daha kapsamlı tetkikler için başka bir sağlık kuruluşuna sevk edildi.

Doktorlar, bebeğin vücudunda zehirlenme belirtisine rastlamadı. Ancak, tedbir amaçlı tedaviye devam ediliyor.

Uzmanlar, son dönemde yılan saldırılarında yaşanan artışa dikkat çekerek, bunun sürüngen nüfusundaki yükselişle ilişkili olabileceğini belirtiyor.