Hindistan’da yasadışı bahis operasyonu: Sporcu ve oyuncuların varlıklarına el konuldu

Hindistan Mali Suçlarla Mücadele Dairesi (ED), yasa dışı bahis platformuyla bağlantılı soruşturma kapsamında çok sayıda oyuncunun mal varlıklarına el konulduğunu açıkladı.

ED'den yapılan açıklamaya göre, eski kriketçiler Yuvraj Singh ve Robin Uthappa ile birlikte beş oyuncunun taşınır ve taşınmaz varlıkları tedbiren donduruldu.

Eski milletvekili de var

Soruşturmada adı geçen oyuncular arasında Urvashi Rautela, Sonu Sood, Nidhhi Agerwal, Ankush Hazra ve eski milletvekili Nirmalya Chakraborty bulunuyor.

Soruşturmanın, Hindistan’da yetkisiz şekilde faaliyet gösterdiği belirtilen “OneXBet” adlı bahis platformuyla bağlantılı olduğu bildirildi. ED, platformun sahte marka adları kullandığını ve sosyal medya, çevrim içi videolar ile basılı mecralarda yoğun reklam kampanyaları yürüttüğünü belirtti.

Suç geliri kapsamında değerlendirildi

Yetkililere göre, bazı ünlü isimler yabancı şirketlerle reklam anlaşmaları yaparak bu platformu bilerek tanıttı. Ödemelerin, yasa dışı kaynağı gizlemek amacıyla çok katmanlı yurt dışı işlemler üzerinden aktarıldığı ve “suç geliri” kapsamında değerlendirildiği ifade edildi.

ED’nin incelemesi, farklı eyaletlerde açılmış çok sayıda polis soruşturması temel alınarak yürütülüyor. Kurum, ekim ayında benzer bir dosyada eski kriketçiler Shikhar Dhawan ve Suresh Raina’ya ait 11,14 crore rupi (yaklaşık 42 milyon TL) değerindeki varlıklara da el koymuştu.