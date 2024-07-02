Hindistan'daki dini törende izdiham yaşandı: 3'ü çocuk 87 kişi öldü
Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde düzenlenen "satsang" dini etkinliğinde izdiham yaşandı. Aralarında kadınların ve çocukların bulunduğu izdihamda, en az 87 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde düzenlenen "satsang" adlı toplu dua etkinliği sırasında izdiham yaşandı.
NDTV'de yer alan habere göre, Hindu tanrısı Şiva'yı onurlandırmak için toplanan kalabalıkta çıkan izdihamda, aralında kadınların ve çocukların bulunduğu en az 87 kişi yaşamını yitirdi.
Uttar Pradeş eyaletindeki Etah bölgesi Emniyet Müdürü Rajesh Kumar, izdihamda ölenlere ilişkin yaptığı açıklamada "Ölenlerin 23'ü kadın, üçü ise çocuk" ifadesinde bulundu.
İzdahamın ardından açıklama yapan Etah Baş Tıbbi Sorumlusu Dr. Umesh Kumar Tripathi, "Yaralıların bazıları hastanelere kaldırıldı" dedi.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.