Hindistan’dan 1,35 trilyon dolarlık altyapı planı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkede istihdam yaratacak ve Hindistan’ın iklim hedefleri kapsamında temiz yakıt kullanımını artıracak 1,35 trilyon dolarlık (100 trilyon rupi) yeni bir altyapı planını devreye alacağını söyledi.

Modi, dün başkent Delhi’deki Bağımsızlık Günü kutlamalarında yaptığı açıklamada “Gati Shakti” ismi verilen altyapı programının sektörlerde verimliliği artırarak ekonomiyi güçlendireceğini belirtti. Modi, ayrıntılara değinmezken, altyapı planının yerel üreticilerin küresel arenada rekabet etmesini sağlayacağını ve gelecek ekonomik büyüme için yeni yollar oluşturacağını söyledi.

Asya’nın en büyük üçüncü ekonomisinde altyapıyı güçlendirmek, Modi’nin COVID-19 pandemisiyle daha da zayıflayan Hindistan ekonomisini kurtarma planlarının merkezinde yer alıyor. Geçen mali yılda Hindistan ekonomisi yüzde 7,3’lük rekor bir düşüş kaydetmiş ve pandeminin ikinci dalgası, ekonomideki toparlanmayı geciktirmişti.

2047’ye kadar enerji bağımsız olacak

Ekonomik toparlanma hedeflerinin yanı sıra Modi ayrıca, 2047’ye kadar Hindistan’ın enerji bakımından bağımsızlaşmasını da amaçlıyor. Başbakan’a göre bu hedef, elektrik hareketlilik, benzin temelli bir ekonomiye geçiş ve ülkeyi hidrojen üretimi için bir merkeze çevirmekten oluşan bir kombinasyonla gerçekleşebilir.

Modi, Hindistan’ın enerji ithalatına yıllık 12 trilyon rupinin üzerinde harcama yaptığını ve enerji bağımsız olmanın Hindistan’ın geleceği için kritik olduğunu söyledi. Bu kapsamda başbakan, hükümetin temiz enerji planlarını hızlandırmak için Ulusal Hidrojen Misyonu’nun (National Hydrogen Mission) devreye sokulacağını açıkladı ve ekledi: “Hindistan, iklim hedeflerine ulaşma yolunda hızla hareket ediyor.”