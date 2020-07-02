Hindistan’dan 5,2 milyar dolarlık silahlanma adımı

02 Temmuz 2020

Hindistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, silahlı kuvvetlerin ve sınırların güçlendirilmesi kapsamında 21 MiG-29’un Rusya’dan, 12 Sukhoi Su-30 MKI’lerin ise devlet kuruluşu HAL'den (Hindustan Aeronautics Limited) temin edilmesinin kabul edildiği bildirildi.

Bu kapsamda ülkedeki mevcut 59 MiG-29 da modernize edilecek. Savaş uçağı satın alımlarının ve modernizasyonun 2,3 milyar dolara mal olacağı kaydedildi.

Hint ordusu için yazılım tanımlı telsizlerin, 1000 kilometre menzile sahip füze sistemlerinin ve "Pinaka" isimli çok namlulu roketatar için mühimmatların satın alınması ve BMP tipi zırhlı araçların modernizasyonuna ilişkin teklifler de kabul edildi.

Toplam maliyeti 5,2 milyar doları bulan askeri donanımların 4,1 milyar dolarlık kısmı yerli firmalardan temin edilecek.

Öte yandan Hindistan, 36 adet Rafale tipi savaş uçağı için 2016’da Fransa ile yapılan anlaşma kapsamında söz konusu uçaklardan 6’sını bu ay sonu teslim almayı bekliyor.

Hindistan’ın bu adımı Çin ile Galwan Vadisi'nde yaşadığı sınır çatışmasının ardından geldi.

Hindistan, Çin ile gerilimin tırmandığı doğu Ladakh'a karadan havaya füze savunma sistemi, obüs ve tank konuşlandırmıştı.

Kaynak: AA