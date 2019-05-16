Hindistan'dan Afganistan'a 2 helikopter
Hindistan, Afganistan Hava Kuvvetlerini desteklemek amacıyla 2 "MI-35" helikopteri hibe etti.
Hindistan, Afganistan Hava Kuvvetlerini desteklemek amacıyla 2 "MI-35" helikopteri verdi.
Afganistan Savunma Bakanı Asadullah Halid, başkent Kabil'de düzenlediği basın toplantısında Hindistan'ın Afgan Hava Kuvvetlerini desteklemek amacıyla hibe ettiği 2 MI-35 helikopterin Kabil Havaalanına ulaştığını söyledi.
Öte yandan Hindistan'ın Afgan güvenlik güçlerine eğitim verdiğini ifade eden Halid, ayrıca güvenlik güçlerinin donanımına da destek verdiğini belirtti.
Hindistan 2015'te de Afganistan'a 3 Mi-25 savaş helikopteri hibe etmişti.
Bir dönem, bölgenin en güçlü hava kuvvetlerine sahip Afganistan'ın, savaş ile kargo uçakları, helikopterleri ve hava ekipmanları iç savaşlar sırasında tahrip olmuştu.
Kaynak: AA