Hindistan'dan Boeing'e 80 milyar dolarlık sipariş mesajı

Hindistan, ABD ile ticari ilişkileri genişletme mesajı verdi. Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanı Piyush Goyal, Yeni Delhi yönetiminin Boeing'den 80 milyar dolara kadar uçak siparişi vermeye hazır olduğunu açıkladı.

Sadece uçaklar 100 milyar doları aşacak

Goyal, yaptığı değerlendirmede Boeing'e yönelik talebin "henüz verilmemiş ancak hazır" siparişler kapsamında yaklaşık 80 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu ifade etti. Uçak motorları ve diğer yedek parçaların da dahil edilmesi halinde ABD'den yapılacak ithalatın "sadece uçaklardan 100 milyar doları aşacağını" belirtti.

Bakan ayrıca, önümüzdeki beş yıl içinde ABD'den en az 500 milyar dolar tutarında mal alımı yapılabileceğini dile getirdi. Bununla birlikte, Washington ile yürütülen ticaret görüşmeleri çerçevesinde bağlayıcı bir yatırım taahhüdünde bulunulmadığını kaydetti.