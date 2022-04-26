Hindistan'dan Tesla'ya şartlı izin

Hindistan Ulaştırma Bakanı Nitin Gadkari, ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla Inc'in Hindistan'da araç üretip bunları ihraç etmek için tesis kurabileceğini fakat Tesla'nın Çin'den araç ithal edemeyeceğini açıkladı. Gadkari, "Çin'de üretip, burada satmak iyi bir teklif değil" dedi.

Hindistan'da elektrikli araç üretip, oraya araç ihraç etmek için her yolu deneyen Tesla, gümrük tarifelerini azaltmak için yaklaşık bir yıldır Yeni Delhi'deki yetkililerle lobi faaliyetleri yürütmekteydi. Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Hindistan'daki gümrük tarifelerinin dünyadaki en yüksek tarifelerden biri olduğunu belirtmişti.

Fakat Tesla'nın Hindistan'a yapacağı yatırım konusunda net bir plan sunmaması, şirketin lobi faaliyetlerini sonuçsuz bırakmıştı. Tesla'nın Hindistan'da üretim yapması, Başbakan Narendra Modi'nin yerli imalatı destekleyip, istihdam yaratmayı amaçladığı "Hindistan'da Yap" vizyonuyla uyumlu olabilir.