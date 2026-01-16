Google Haberler

Hindistan'dan vatandaşlarına "İsrail'e seyahat etmeme" uyarısı

Hindistan'ın Tel Aviv Büyükelçiliği, bölgedeki güvenlik riski nedeniyle vatandaşlarına İsrail'e yönelik tüm zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.

Hindistan'dan vatandaşlarına "İsrail'e seyahat etmeme" uyarısı

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, halihazırda İsrail'de bulunan Hint vatandaşlarının dikkatli olmaları ve İsrailli yetkililer ile İç Cephe Komutanlığınca yayımlanan güvenlik yönergeleri ve protokollerine sıkı şekilde uymaları istendi.

Açıklamada, Hint vatandaşlarına, İsrail'e yönelik tüm zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınmaları ve herhangi bir acil durum halinde Büyükelçilikle irtibata geçmeleri çağrısı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
Çok Okunanlar