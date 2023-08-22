Hindistan'dan yarı haşlanmış pirinç için kısıtlama yok

Hindistan, geçen yıl kırık pirinç ihracatına yasak getirmesinin ardından geçen ay da sık tüketilen basmati olmayan beyaz pirincin ihracatını yasaklayarak alıcıları şaşırtmıştı.

Dünyanın en büyük ikinci buğday ve pirinç tüketicisi olan Hindistan, basmati olmayan beyaz pirincin ihracatını yasaklamak ve buğdaya stok sınırlaması getirmek de dahil olmak üzere birçok önlemle hem buğdayın hem pirincin arzını artırmaya ve fiyatlarını düşürmeye çalışıyor.

Kısıtlama olmayacak

Chopra, Hindistan'ın ihracat vergisi getirmeyi mi yoksa yarı haşlanmış pirinç ihracatı için taban fiyat uygulamayı mı düşündüğüne yönelik sorulara yanıt olarak, "Şu an için yarı haşlanmış pirinç ihracatını kısıtlamaya yönelik bir öneri bulunmuyor" dedi.

Şu anda Hindistan'ın toplam pirinç ihracatının yaklaşık üçte birini oluşturan yarı haşlanmış pirinç ihracatına yönelik herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.

Chopra ayrıca, diplomatik anlaşmalar yoluyla Rusya'dan buğday ithal etme yönünde bir teklifin bulunmadığını da belirtti.

Hükümet kaynakları geçen hafta Hindistan'ın önümüzdeki yıl yapılacak eyalet ve ulusal seçimler öncesinde arzı artırmak ve gıda enflasyonunu düşürmek amacıyla artan fiyatları karşısında indirimli buğday ithal etmek üzere Rusya ile görüşmelerde bulunduğunu açıklamıştı.

Devlet depolarındaki buğday stokları 1 Ağustos'ta 28.3 milyon ton ile 10 yıllık ortalamanın %20 altında bulunuyor.