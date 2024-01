Hindistan'ı 10 yılda "+1"e çıkaran adam

Emre ERGÜL

Dünyanın en büyük 5’inci ekonomisi olan Hindistan, “China Plus One” (Çin +1) olarak bilinen iş yatırımı stratejisinin başını çekiyor. Financial Times’a göre de bunu sağlayan kişi Başbakan Narendra Modi.

ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, Hindistan’ı ekonomilerini beslemek için yabancı sermayeye bağımlı olmaları ve çoğu durumda büyük cari işlemler nedeniyle "Kırılgan Beşli" olarak anılan grupta gösterdiğinde takvimler 2013’ü gösteriyordu.

Bir yıl sonra iktidara geldiğinde Narendra Modi manzara şuydu: Hindistan, 1.9 trilyon dolarlık GSYİH ile “En zengin ülkeler” listesinde 10’uncuydu… Hindistan bugün 3.7 trilyon dolarlık GSYİH ile ABD, Çin, Almanya ve Japonya’nın ardından dünyanın en büyük 5’inci ekonomisi… Küresel ekonominin nabzını tutan İngiliz Financial Times gazetesi, dün yayınladığı “Narendra Modi yönetiminde Hindistan nasıl değişti?” başlıklı haberinde bu başarının arkasındaki ismin Modi olduğunun altını çizdi.

Nisan-Mayıs aylarında ülkede yeni bir seçim olacak. Modi’nin Bharatiya Janata Partisi ekonomiyi örnek gösterip bir kez daha iktidara talip olacak. Modi kendinden emin, son seçim konuşmasında “Hindistan, kuruluşunun 100. yılını kutlayacağı 2047 yılına kadar gelişmiş bir ekonomi haline gelecek” dedi. Modi’ye göre, ülkesi 3 kelime ile diğerlerinden sıyrılıyor: “Demografi, demokrasi ve çeşitlilik.” Financial Times gazetesi de ülkedeki ekonomik değişimi rakamlarla gözler önüne serdi…

“2047’ye kadar yüzde 6-7 daha hızlı büyümesi gerekir”

Narendra Modi'nin görevde olduğu iki dönem boyunca Hindistan, ortalama olarak en hızlı büyüyen büyük ekonomilerden biri oldu. 2014 ile 2022 yılları arasında GSYH, yıllık bileşik büyüme oranı açısından ortalama yüzde 5.6 oranında büyüdü. Diğer 14 büyük gelişmekte olan ekonominin ortalama yıllık bileşik büyüme oranı aynı dönemde yüzde 3.8 oldu.

Ekonomistler, artan sayıda katılımcıyı işgücüne katmak ve Modi'nin 2047 yılına kadar gelişmiş ülke statüsüne ulaşma hedefine ulaşmak için Hindistan ekonomisinin mevcut yüzde 6-7 oranından daha hızlı büyümesi gerektiğini söylüyor.

Financial Times analizine göre, Modi'nin iktidara gelmesinden bu yana Hindistan’daki aşırı yoksulluk azaldı. Dünya Bankası verilerine göre, Hindistan'ın aşırı yoksulluk içinde yaşayan nüfusunun payı 2015'teki yüzde 18.7'den, 2021'de yüzde 12'ye düştü.

Hem kentsel hem de kırsal bölgelerde, günde 2.15 dolar olan uluslararası yoksulluk sınırının altında yaşayan insanların payında bir düşüş kaydedildi. Bunun arkasında kırsal kesimin de dijital kimlik sistemine geçmesi, 500 milyondan fazla hesabın açılması ve bu hesaplar üzerinden yardımlar dağıtılması bulunuyor.

Ülkenin en hızlı büyüyen gelir grubu: Orta sınıf

FT, Hindistan’daki orta sınıfın yükselişine dikkat çekiyor. Udaipur merkezli düşünce kuruluşu People Research on India's Consumer Economy’e göre, ülkedeki orta sınıf yıllık aile geliri 6 bin 700 ile 40 bin dolar arasında olandan oluşuyor. Bu grup, Modi'nin 2014'te iktidara gelmesinden bu yana en hızlı büyüyen gelir grubu oldu. Düşünce kuruluşunun CEO'su Rajesh Shukla, "En üst gelir segmenti olan zenginlerin sayısı 30 milyondan 90 milyona yükseldi. 2014'te 300 milyon olan orta sınıftakilerin sayısı şu anda 520 milyon” diyerek rakam verdi.

“Çin +1” stratejisi nedir?

Plus One veya C+1 olarak da bilinen China Plus One, yalnızca Çin'e yatırım yapmaktan kaçınmak ve işi diğer ülkelere çeşitlendirmek veya yatırımları dünyanın en kalabalık ülkesi gibi gelecek vaat eden diğer gelişmekte olan ekonomilerdeki üretime yönlendirmek için kullanılan bir iş stratejisidir.Son 20 yılda ağırlıklı olarak Çin’e yatırım yapan çokuluslu şirketler artık Hindistan, Vietnam, Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler ve Bangladeş gibi yeterince istikrarlı hükümetlere sahip ülkelere bakıyor.

Nufüs olarak Çin’i 2023’te geçen Hindistan, uluslararası yatırımcılar için Çin +1’in başını çekiyor. FT’ye göre, Modi de Hindistan’ı 10 yıl sonra yatırımcıların en önemli “Çin +1”i olarak görüyor. Düşünce kuruluşu Politika Araştırmaları Merkezi’nin Başkanı Yamini Aiyar, Modi’yi uyardı: “’Çin artı bir'e geçmenizin nedeni Çin'deki demokratik olmayan ve şeffaf olmayan güç yapısından kaynaklanıyor. Hindistan bu parçayı kaybederse bunun uzun vadede büyük yansımaları olur."

Ekonomik büyümenin motoru altyapı harcamaları

FT’ye göre, karayolları, demiryolları ve diğer altyapılara yapılan harcamalar Modi yönetimi altında arttı ve ekonomik büyümenin motoru oldu. Hindistan, 2014 yılında GSYİH'nın yüzde 0.4'ü olan karayolları ve demiryolları inşaatı için sermaye harcamalarına bugün 5 trilyon Rupi (GSYH'nin yüzde 1.7'si) harcamayı planlıyor. Veriler aynı zamanda Modi'nin göreve başlamasından bu yana inşaat patlamasına işaret ediyor; Hindistan 2018'den bu yana her yıl 10 bin km'den fazla yol ekliyor. Chicago Booth Üniversitesi'nden Raghuram Rajan, "Bu, hükümetin çok iyi yaptığı bir şey; çok sayıda karayolu ve demiryolu ağı inşaatı" dedi.