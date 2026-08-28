Hindistan'ın kasası doldu taştı: Döviz rezervlerinde tarihi rekor

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Hindistan'ın döviz rezervleri, ülkeye giren yabancı sermayedeki artışın etkisiyle rekor seviyeye yükseldi. Hindistan Merkez Bankası'nın (RBI) verilerine göre rezervler, 21 Ağustos haftasında 12,4 milyar dolar artarak 729,33 milyar dolara ulaştı.

Böylece rezervler, şubat ayında kaydedilen 728,5 milyar dolarlık önceki en yüksek seviyeyi geride bıraktı.

Sermaye girişleri rezervleri destekledi

RBI'ın haziran başında aldığı önlemler, döviz girişindeki artışta etkili oldu. Yurt dışında yaşayan Hint vatandaşlarına yönelik özel mevduat programının da aralarında bulunduğu düzenlemeler sayesinde 21 Ağustos'a kadar ülkeye 72,8 milyar dolarlık sermaye girişi sağlandı.

Bu girişlerin, Hindistan'ın yurt dışıyla yaptığı mal, hizmet ve para transferlerindeki dengesini gösteren cari işlemler hesabının art arda üçüncü yıl açık vermesini önlemeye yardımcı olduğu belirtildi.

Rezerv sıralamasında Çin ilk sırada

Döviz rezervleri sıralamasında Çin, 3,4 trilyon dolarla ilk sırada yer alıyor. Çin'i 1,2 trilyon dolarla Japonya ve 953,5 milyar dolarla İsviçre takip ediyor.

Hindistan, son rekorla birlikte İsviçre'nin ardından dördüncü sırada bulunurken, Rusya 720 milyar dolarlık rezerviyle Hindistan'ın arkasında yer alıyor.