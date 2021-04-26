Hint eyalet ve hastaneleri artan aşı fiyatlarına tepkili

Hindistan'da hükümet ülkenin toplam aylık aşı üretiminin yarısına tekabül eden yaklaşık 65 milyon doz aşı alırken, eyaletler ve özel şirketler daha genç yetişkinler için yaptıkları alımlarda Hindistan Serum Enstitüsü ve Bharat Biotech şirketlerine daha yüksek fiyatlar ödemek zorunda.

Oxford ve AstraZenecva tarafından geliştirilen COVID-19 aşısını üreten Hindistan Serum Enstitüsü, aşıyı devlete 2 dolara satarken, eyaletler aşıya 5,35 dolara, özel hastaneler ise 8 dolara erişebiliyor.

Enstitü bu durumu, yüksek fiyatların üretimi artırmaya katkı sağlayacağını ifade ederek savunurken, Bharat Biotech ise maliyeti çıkarmanın yeniliklerin kaçınılmaz bir yanı olduğu açıklamasını yaptı.

Hindistan Halk Sağlığı Vakfı Başkanı k Srinath Reddy, aşı kıtlığı yaşanırken alıcıların birbiriyle yarışmasının adil olmadığını ve verimsizliğe neden olacağını söyledi.

Ülkede yaşanan olumsuzluklar ardından, ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin COVID-19 salgını dolayısıyla zor durumda olan Hindistan'a yardım edeceklerini açıkladı. Biden yaptığı soslyal medya paylaşımında, "Tıpkı hastanelerimiz salgının erken aşamalarında zor durumda kaldığında Hindistan’ın ABD'ye yardım gönderdiği gibi biz de Hindistan'a ihtiyaç anında yardım etmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Hindistan’a bir destek de Avrupa Birliği’nden (AB), geldi. Birlik, Hindistan'ın talebi üzerine ülkeye yardım göndermeye hazırlanıyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Hindistan'ın yardım talebi üzerine AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında kaynaklarını seferber etmek üzere hızla hazırlandığını belirtirken, AB Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic de Hindistan'a oksijen ve ilaç göndermeye hazırlandığını duyurdu.

Salgından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı tırmanışını sürdürüyor. Hindistan'da son 24 saatte 349 bin 691 vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 16 milyon 960 bin 172'ye yükseldi. Ülkede günlük vaka sayısı 22 Nisan'dan bu yana dünya genelinde şimdiye kadar görülen en yüksek seviyede seyrediyor.