Hiroşima kurbanının kimliği 80 yıl sonra tespit edildi

Japonya'da bilim insanları, ABD'nin atom bombası saldırılarında yaşamını yitirenlerin kimliklerinin belirlenmesine yönelik çalışmalarda önemli bir eşiği aştı. Bir atom bombası kurbanının kimliği, ilk kez DNA analiziyle kesin olarak tespit edildi.

Hiroşima Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre süreç, 1945'teki Hiroşima saldırısının ardından kayıp olarak kayıtlara geçen ve o dönem 13 yaşında olan Hatsue Kajiyama'nın ailesinin başvurusu üzerine başlatıldı. Aile üyeleri, Hiroşima Barış Anıtı Parkı'nda muhafaza edilen bazı kül ve saç örneklerinin "Michiko Kajiyama" adına kayıtlı olduğunu fark ederek, bunun bir karışıklık olabileceğini ve kalıntıların Hatsue Kajiyama'ya ait olabileceğini bildirdi.

Başvurunun ardından Kanagawa Diş Üniversitesi'nden uzmanlar, söz konusu kül ve saç örnekleri üzerinde inceleme yaptı. Analiz kapsamında, Hatsue Kajiyama'nın hayatta olan 91 yaşındaki kız kardeşinden alınan DNA örnekleriyle karşılaştırma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda kalıntıların Hatsue Kajiyama'ya ait olduğu doğrulandı.

Uzmanlar, bu gelişmenin atom bombası saldırılarında hayatını kaybeden ve kimliği henüz belirlenemeyen kişiler için umut verici bir adım olduğuna dikkat çekti. Hiroşima Barış Anıtı Parkı'nda yaklaşık 70 bin kişiye ait kimliği belirsiz kalıntının muhafaza edildiği hatırlatılırken, ilerleyen dönemde yakınların talebi doğrultusunda DNA analizleriyle yeni kimlik tespitlerinin mümkün olabileceği ifade edildi.