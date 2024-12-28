Hırvatistan, cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidiyor

Hırvatistan'da 29 Aralık'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda Sosyal Demokrat Parti'nin (SDP) adayı olan mevcut Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'in en güçlü rakibi Hırvat Demokrat Birliği'nin (HDZ) adayı eski Eğitim Bakanı Dragan Primorac öne çıkıyor.

Öte yandan, Milanovic ve Primorac'ın yanı sıra Devlet Seçim Komisyonu'nun (DIP) kriterlerine uyan "Mozemo" ittifakından Ivana Kekin, "Most" ittifakından Miro Bulj, Vatan ve Ulusal Toplanma Partisinden Branka Lozo ile bağımsız adaylar Niko Tokic Kartelo, Marija Selak Raspudic ve Tomislav Jonjic de seçimde yarışacak.

Zoran Milanovic kimdir?

İkinci dönemi için tekrar aday olan Milanovic, başkent Zagreb'de 1966'da doğdu. Milanovic, Zagreb Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra bir süre Zagreb Ticaret Mahkemesi'nde çalıştı. Milanovic, 1993'te ise Dışişleri Bakanlığı'na geçerek ülkesinin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), AB ve NATO misyonlarında görev yaptı.

2008'de SDP Genel Başkanı seçilen Milanovic, partisinin öncülüğünde oluşturulan ittifakın 2011'deki genel seçimi kazanmasının ardından 2011-2016 döneminde başbakanlık yaptı.

Hırvatistan'da 2015'teki genel seçimin ardından partiler uzun süre koalisyon hükümetini kuramayınca, 2016'da erken genel seçim yapıldı. SDP, bu seçimde başarısız olunca, Milanovic parti genel başkanlığını bıraktı. Bir süre siyasetten uzak kalan Milanovic, 2019'daki cumhurbaşkanı seçiminde SDP öncülüğündeki ittifakın adayı olarak yeniden siyaset arenasına döndü. Milanovic, İngilizce, Rusça ve Fransızca biliyor.

HDZ Genel Başkanı ve Başbakan Andrej Plenkovic ile birçok söyleminde karşı karşıya gelmesiyle bilinen Milanovic, daha önce yaptığı açıklamada, "Plenkovic, senin ülke demokrasisine tehdit oluşturduğunu biliyoruz. Aday gösterdiğiniz isme de şimdiden güle güle." ifadelerini kullanmıştı.

Dragan Primorac kimdir?

Bosna Hersek'in Banja Luka şehrinde 1965 yılında doğan Primorac, tıp eğitimi aldı ve genetik alanında çalışmaları bulunuyor. 2003-2009 yıllarında Eğitim Bakanı olarak görev yapan Primorac, hükümetteki HDZ'nin adayı olarak seçimlerde yer alacak.

İnsan hakları ve eğitim reformları konusunda projeler yapan Primorac'ın özellikle sağlık konusundaki akademik çalışmaları ön plana çıkıyor. AB yanlısı siyasi fikirleriyle tanınan Primorac, ülkesinin dış politikasının güçlendirilmesi için daha fazla çalışılması görüşünde.

Primorac, 2009'da da HDZ'nin adayı olarak girdiği cumhurbaşkanı seçimini ise kazanamamıştı.

3,7 milyondan fazla kişinin oy kullanması bekleniyor

Seçimlerde 3,7 milyondan fazla seçmenin oy kullanması beklenirken, Hırvatistan dışında, 38 ülkede toplam 105 oy kullanma merkezi açılacak. Bosna Hersek'te 42, Almanya'da ise 17 oy kullanma merkezi bulunacak. Ayrıca Türkiye, Avustralya, ABD, Sırbistan, İtalya, Avusturya, Karadağ, Kanada, İsviçre, Macaristan, Slovenya, İrlanda, İngiltere, Rusya, Çin ve Kosova gibi ülkelerde de merkezler kurulacak.

Yarın yapılacak ilk turda adaylardan hiçbirinin yüzde 50 barajını geçememesi durumunda en çok oy alan iki isim, 12 Ocak'ta yapılacak ikinci turda yarışacak.

Seçimin resmi olmayan ilk sonuçlarının 29 Aralık gecesi açıklanması bekleniyor.

Hırvatistan'da cumhurbaşkanı seçimi beş yılda bir yapılıyor ve bir kişi en fazla iki dönem görev yapabiliyor.