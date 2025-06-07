Hırvatistan Merkez Bankası Başkanı Vujcic: ECB faiz indirimlerinde sona yaklaştı

ECB'nin son faiz indirimi sonrası konuşan Yönetim Konseyi Üyesi Boris Vujcic, enflasyon hedefe paralel şekilde seyretmeye devam ederse faiz indirimlerinin büyük ölçüde tamamlandığını belirtti.

ECB Perşembe günü geçen yıl içinde sekizinci kez faiz indirimine gitti ve üç yıl süren aşırı enflasyonun ardından enflasyonun yüzde 2 hedefine güvenli bir şekilde geri döndüğü için önümüzdeki ay politika duraklaması sinyali verdi.

Hırvatistan Merkez Bankası Başkanı Vujcic, "Neredeyse bittiğimizi ve iyi bir konumda olduğumuzu kabul ediyorum. Haziran ayındaki tahminlerimiz gerçekleşirse, bunun para politikası duruşumuz için doğru niteleme olduğunu düşünürüm" dedi.