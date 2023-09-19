Hırvatistan, Ukrayna'dan tahıl ithal etmeyeceğini duyurdu

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Hırvatistan'ın bir geçiş ülkesi olduğunu belirterek, Ukrayna'dan tahıl ithal etmeyeceklerini bildirdi.

Plenkovic, ülke basınına yaptığı açıklamada, ülkesinin Ukrayna'dan tahıl ithal etmemesi konusunda, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Ukraynalı bakanların bilgi sahibi olduğunu aktardı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi Hırvatistan'ın, Ukrayna tahılı için yalnızca bir geçiş ülkesi olduğuna işaret eden Plenkovic, daha ucuz Ukrayna tahılını ithal etmeyeceklerini duyurdu.

Plenkovic, "Hırvatistan'ın tutumu ve arzusu, bizimkinden daha ucuz tahılın Ukrayna'dan ithal edileceği ve çiftçilerimizin sorun yaşayacağı bir ülke olmak değil, bir geçiş ülkesi olmaktır." ifadesini kullandı.

Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başlamasıyla Ukrayna'dan önemli miktarda tahıl ve gıda ürünü kara yoluyla Doğu ve Orta Avrupa ülkelerine gönderilmeye başlamıştı. Ukrayna tarım ürünleri özellikle sınır ülkeleri olan Polonya, Macaristan, Romanya, Slovakya ile yakındaki Bulgaristan piyasalarına girmişti.

Ukrayna ürünlerine yasak uygulamıştı

Ucuz olan Ukrayna tahıl ve gıda ürünleri bu ülkelerdeki çiftçileri rahatsız etmiş ve hükümetler Ukrayna ürünlerine yasak uygulamaya başlamıştı. AB Komisyonu da Ukrayna'dan tahıl ithalatına karşı ülkelerin kaygılarını gidermek için ürünlerin transit geçişine izin verilmesi halinde çiftçilere ilave destek sağlanmasını ve bazı Ukrayna ürünlerine kısıtlama getirilmesini içeren bir plan hazırlamıştı.

Bu çerçevede, AB, 2 Mayıs'ta Polonya, Macaristan, Romanya, Slovakya ve Bulgaristan'ın Ukrayna'dan buğday, mısır, kolza ve ayçiçeği ithal etmemesini sağlayan geçici tedbirler uygulamaya başlamıştı.

Polonya, Macaristan ve Slovakya, AB tedbirlerinin daha da uzatılmasını talep etmesine rağmen AB Komisyonu tarafından uzatılmamış ve 16 Eylül'de sona ermişti. AB Komisyonu, Ukrayna'dan tahıl ürünleri ithal edilmesine yasak getiren kararı uzatmamasıyla birlikte Polonya, Macaristan ve Slovakya kendi yasaklarını uygulayacaklarını duyurmuştu.

Ukrayna da bu uygulamaya karşı Dünya Ticaret Örgütü'nde hukuki süreç başlattı.