Hissedarların açtığı dava düştü: Meta ve Zuckerberg çocuk güvenliği davasından aklanarak çıktı

Meta Platforms ve CEO’su Mark Zuckerberg, çocuk güvenliğiyle ilgili hissedarları yanılttıkları iddiasıyla açılan davadan aklandı. ABD San Francisco Bölge Yargıcı Charles Breyer, davacı Matt Eisner’ın iddialarını yeterli bulmayarak davayı reddetti.

Yargıç Breyer, Meta'nın çocuk güvenliği taahhütlerinin federal menkul kıymetler yasalarına uygun olduğunu ve şirketin platformlarındaki cinsel içerikli materyaller veya çocuk istismarı konularını detaylandırmak zorunda olmadığını belirtti. Breyer, “Davacı, Meta'nın kendi hatalarını vurgulamasını bekliyor, ancak bu yasal olarak gerekli değil” dedi.

Davacı Eisner, Meta’nın 2024 yıllık toplantısını engellemeyi ve sonuçları geçersiz kılmayı talep etmişti. Ancak Yargıç, bu talebi de reddederek, Meta'nın çocuk güvenliği taahhütlerinin yeterli olduğunu ifade etti. Kararın ardından dava kesin olarak kapatıldı, yani Eisner aynı gerekçeyle Meta ve Zuckerberg’e tekrar dava açamayacak.

Buna rağmen Meta, çocukları sosyal medya platformlarına bağımlı hale getirdiği iddiasıyla eyalet başsavcıları ve bireysel davacılar tarafından açılan başka davalarla karşı karşıya bulunuyor. TikTok, Snapchat ve diğer sosyal medya platformları da benzer suçlamalarla karşı karşıya.