Hisseleri yüzde 72 çöktü: Yat devine rakibi talip oldu

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İtalyan lüks yat üreticisi Sanlorenzo, iflas süreci devam eden rakibi Italian Sea Group'un (TISG) ticari faaliyetlerini devralmak isteyen konsorsiyuma destek vereceğini açıkladı.

Şirket, devralma teklifi için oluşturulan ihale şirketinde azınlık hissesi edinmeyi planladığını bildirdi.

TISG mahkeme korumasına başvurdu

Admiral, Tecnomar ve Perini Navi yat markalarını bünyesinde bulunduran TISG, müşterilerle gerçekleştirilen görüşmelerden sonuç alınamaması üzerine bu ayın başında mahkemeye başvurma kararı almıştı.

İtalya'nın iflas mevzuatı kapsamında yapılacak başvurunun, şirketin yeniden yapılandırma planını uygularken faaliyetlerine devam etmesine ve mahkeme korumasından yararlanmasına olanak sağlaması bekleniyor.

Azimut Benetti de varlıklarla ilgileniyor

Geçen hafta Azimut Benetti Başkanı Giovanna Vitelli, bir İtalyan gazetesine verdiği röportajda şirketin mali sorunlar yaşayan TISG'ye ait belirli varlıkları satın almaya hazır olduğunu söylemişti.

Bu açıklamanın ardından Italian Sea Group hisselerinde yükseliş görülmüştü.

“Üretim faaliyetlerinin sürekliliği” vurgusu

Sanlorenzo CEO'su Massimo Perotti, pazartesi günü yaptığı açıklamada teklif sürecine katılmalarının gerekçesini, "istihdamı korumak, stratejik uzmanlığı muhafaza etmek ve bölge için hayati bir varlık teşkil eden üretim faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak" sözleriyle açıkladı.

Verilere göre Italian Sea Group'un piyasa değeri yaklaşık 59,9 milyon Euro seviyesinde bulunuyor. Şirketin hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 72 değer kaybetti.