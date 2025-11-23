Hizbullah, Haytham Ali Tabatabai'nin öldüğünü doğruladı

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, Tabatabai’nin uzun yıllar örgütün askeri yapısında kritik görevler üstlendiği ve “direnişin temel taşlarını atan komutanlardan biri” olduğu ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Tabatabai'nin, "Toprağını ve halkını savunurken hayatını direnişe adadığı" belirtildi.

Saldırıda 5 kişinin öldüğü, 28 kişinin yaralandığı açıklandı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Beyrut'un Dahiye bölgesine yapılan İsrail saldırısında 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 28 kişinin yaralandığını duyurdu.

Başkent Beyrut'a düzenlenen hava saldırısının hemen sonrasında, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dahiye bölgesine düzenledikleri saldırıda Heysem Ali Tabatabai'yi öldürdüklerini açıkladı.

İsrail devlet televizyonu KAN, Tel Aviv yönetiminin Beyrut'a düzenlediği saldırı öncesi ABD'yi bilgilendirdiği yönünde bir haber paylaştı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada ise Beyrut'a düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın askeri kanadının liderinin hedef alındığı kaydedildi.

Tabatabai'nin üstlendiği kritik görevler

1968 yılında doğan Tabatabai'nin babasının İranlı, annesinin Lübnanlı olduğu ve Lübnan’ın güneyinde doğduğu ve büyüdüğü biliniyor. Gençliğinde Hizbullah’a katılan Tabatabai'nin adı Lübnan medyasına göre, ilk kez 2015 yılında İsrail’in Suriye’nin - Golan sınırına yakın - Kuneytra kentinde düzenlediği bir suikast girişiminden sağ kurtulmasının ardından duyuldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 26 Ekim 2016’da Heysem Ali Tabatabai'yi “küresel terörist" listesine alırken, Washington yönetimi "Tabatabai hakkında bilgi verenlere 5 milyon dolara kadar ödül" vereceğini açıkladı. Tabatabai'nin Hizbullah’ta önde gelen bir askeri lider olduğu ve örgüt güçlerini hem Suriye’de hem Yemen’de yönettiğini belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’na göre, Tabatabai’nin bu iki ülkedeki (Yemen ve Suriye) rolleri, Hizbullah’ın bölgedeki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine destek amacıyla eğitim, teçhizat ve personel sağlamayı da içeren daha geniş kapsamlı çabaların parçası olarak öne çıkıyor.

İsrail ordusunun açıklamasına göre “Tabatabai, Hizbullah’ın merkezi bir unsuru olup 1980’lerde örgüte katıldı, Rıdvan Gücü’nün komutanlığı da dahil olmak üzere birçok liderlik görevi üstlendi ve bu gücün geliştirilmesinde kritik roller üstlenerek, Hizbullah’ın askeri kapasitesini güçlendirmek için çalıştı.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Tabatabai’nin Hizbullah içindeki rolü, son savaşta örgütün birinci ve ikinci kademe liderliğini hedef alan suikastların ardından, 2024 ve 2025 yıllarında önemli ölçüde arttı.

Bu yılın ekim ayından bu yana, İsrail ordusu Lübnan’a yönelik saldırılarını artırarak, Kasım 2024’te imzalanan ateşkes anlaşmasını ihlal ederken, İsrail ve Lübnan basınında, ülkeye yeni bir saldırı planladığına dair haberler yer alıyor.

Ateşkes anlaşması, İsrail’in Ekim 2023’te başlattığı ve Eylül 2024’te topyekun bir savaşa dönüşen saldırıyı sona erdirirken, İsrail'in Lübnan'a saldırılarında 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 17 bin kişi yaralandı.

Savaş sırasında Lübnan'ın güneyindeki 5 tepeyi işgal eden ve ateşkes anlaşmasına göre bu noktalardan 60 gün sonra çekilmesi gereken İsrail, bölgedeki işgalini sürdürüyor.