Hizbullah-İsrail ateşkesine dair yeni adım: Biden'ın Kıdemli Danışmanı Hochstein Beyrut'ta...
ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, Hizbullah ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmeleri için Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geldi. Hochstein'in, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Necib Mikati ile bir araya gelmesi bekleniyor.
Biden'ın danışmanı Amos Hochstein, Hizbullah-İsrail ateşkes görüşmeleri için Beyrut'a gitti. Bugün Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Necib Mikati ile biraraya geleceği öngörülen isim, havalimanında uygulanan prosedürler çerçevesinde kapsamlı bir incelemeye tabi tutuldu.
Beyrut'tan sonraki durak Tel Aviv...
ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson, İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes sağlanması amacıyla bir anlaşma taslağını geçen hafta Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'ye teslim etmişti. Lübnan basını, dün Hizbullah'ın anlaşma taslağına yanıtını Berri'ye ilettiğini öne sürmüştü.
Hochstein'in ateşkes çabaları kapsamında temaslarda bulunmak üzere Beyrut ve Tel Aviv'i ziyaret edeceği kaydedilmişti.