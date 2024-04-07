Hizbullah İsrail İHA'sını vurdu

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi tarafından yapılan açıklamada, 8 Ekim 2023’ten bu yana İsrail ordusu ile sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda ikinci defa Hermes-450 tipi İHA düşürüldüğü ifade edildi. Söz konusu İHA’nın Lübnan topraklarında düşürüldüğüne işaret edilen açıklamada, daha fazla detaya yer verilmedi.

İsrail teyit etti

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da orduya ait bir İHA'nın gece saatlerinde düşürüldüğü belirtildi. Açıklamada ayrıca, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Lübnan’ın doğusundaki Baalbek kenti yakınlarında Hizbullah’a ait hedeflere hava saldırısı gerçekleştirdiği kaydedildi.